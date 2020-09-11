مدير مخبز يختلس 643 ألف جنيه من أموال الدعم بالقليوبية

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية، اليوم الجمعة، من ضبط مدير مخبز اختلس أموال الدعم دون وجه حق في منطقة شبرا الخيمة.وتبين استيلاؤه على مبلغ 634.474 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز البلدي عن طريق إثبات عمليات صرف خبر وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم وبيعها بالسوق السوداء.تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.