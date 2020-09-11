ضبط 7 قضايا تهريب بضائع أجنبية بـ140 ألف جنيه

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، من ضبط 7 قضايا تهريب أبرزها «بضائع أجنبية الصنع، أمتعة شخصية، كمية من الأخشاب» بلغت القيمة والتعويض المالى فيها قرابة 140 ألف جنيه.وضبط 42 قضية أبرزها «مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات سائقين وعاملين، مخالفات مسطح مائى، محاولة صعود باخرة بدون ترخيص، سلاح أبيض».ضبط 1034 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال الأمن الإجتماعى: مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضية.وتنفيذ 258 حكم قضائى متنوع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.