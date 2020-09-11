أسقف ملوي يصدر قرارًا بالحضور بملابس لائقة خلال طقوس الإكليل

أصدر الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي وانصنا والأشمونين، قرارًا بشأن الملابس اللائقة والمحتشمة بصلوات الأكاليل"الأفراح" بالإيبارشية.وقال الأنبا ديمتريوس، في بيان له: "لما كانت صلوات الإكليل المقدس من ضمن أسرار الكنيسة السبعة التي تتم بحلول الروح القدس، لزم التنبيه بضرورة الحضور في الموعد المُحدد، والحفاظ على الهدوء والنظام أثناء صلاة القداس الإلهي".وتابع أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين للأقباط الأرثوذكس: الحضور بملابس لائقة خلال طقس الإكليل"الأفراح" بالنسبة للعروس، وكذلك بالنسبة للفتيات والسيدات، وذلك عملًا بقول بولس الرسول: "وكذلك أن النساء يزين ذواتهم بلباس الحشمة، مع ورع وتعقل".وأضاف: "التنبيه على الشباب بعدم ارتداء البنطلون القصير أو المقطع، بالإضافة إلى أنه لا يزيد عدد الحضور عن 30 فردًا شاملًا العروسين، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكاملة من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، ويمنع التصافح الاجتماعي أو التقبيل، مشددًا على أنه في حالة عدم الالتزام يتم مُصادرة مبلغ التأمين دون استثناءات".جدير بالذكر، أن دعوات الاحتشام داخل الكنائس لم تكن المرة الأولى التي يقوم بها أسقف بتلك الدعوات، فخلال السنوات الماضية قام عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمثل هذه الدعوات، ففي عام 2012، طالب الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفرالشيخ، الفتيات المسيحيات بالاحتشام في الملابس، وأصدر تنبيهات للفتيات بعدم وضع المكياج أو ارتداء البنطال أثناء التقدم إلى التناول من الأسرار المقدسة.وفي عام 2015 أصدر الأنبا بموا، أسقف السويس، تعليماته بأن ترتدي العروس والفتيات "برنص طويلا" أثناء إتمام صلوات الإكليل داخل الكنيسة، بالإضافة إلى لغي الزينة خلال الأفراح بالكنيسة.