رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 سبتمبر 2020 الموافق 23 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أسقف ملوي يصدر قرارًا بالحضور بملابس لائقة خلال طقوس الإكليل

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:55 م
الأنبا ديمتريوس
الأنبا ديمتريوس
مونيكا جرجس- ماريان رسمي
طباعة
أصدر الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي وانصنا والأشمونين، قرارًا بشأن الملابس اللائقة والمحتشمة بصلوات الأكاليل"الأفراح" بالإيبارشية.

وقال الأنبا ديمتريوس، في بيان له: "لما كانت صلوات الإكليل المقدس من ضمن أسرار الكنيسة السبعة التي تتم بحلول الروح القدس، لزم التنبيه بضرورة الحضور في الموعد المُحدد، والحفاظ على الهدوء والنظام أثناء صلاة القداس الإلهي".

وتابع أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين للأقباط الأرثوذكس: الحضور بملابس لائقة خلال طقس الإكليل"الأفراح" بالنسبة للعروس، وكذلك بالنسبة للفتيات والسيدات، وذلك عملًا بقول بولس الرسول: "وكذلك أن النساء يزين ذواتهم بلباس الحشمة، مع ورع وتعقل".

وأضاف: "التنبيه على الشباب بعدم ارتداء البنطلون القصير أو المقطع، بالإضافة إلى أنه لا يزيد عدد الحضور عن 30 فردًا شاملًا العروسين، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكاملة من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، ويمنع التصافح الاجتماعي أو التقبيل، مشددًا على أنه في حالة عدم الالتزام يتم مُصادرة مبلغ التأمين دون استثناءات".

جدير بالذكر، أن دعوات الاحتشام داخل الكنائس لم تكن المرة الأولى التي يقوم بها أسقف بتلك الدعوات، فخلال السنوات الماضية قام عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمثل هذه الدعوات، ففي عام 2012، طالب الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفرالشيخ، الفتيات المسيحيات بالاحتشام في الملابس، وأصدر تنبيهات للفتيات بعدم وضع المكياج أو ارتداء البنطال أثناء التقدم إلى التناول من الأسرار المقدسة.

وفي عام 2015 أصدر الأنبا بموا، أسقف السويس، تعليماته بأن ترتدي العروس والفتيات "برنص طويلا" أثناء إتمام صلوات الإكليل داخل الكنيسة، بالإضافة إلى لغي الزينة خلال الأفراح بالكنيسة.
أسقف ملوي يصدر قرارًا بالحضور بملابس لائقة خلال طقوس الإكليل
أسقف ملوي يصدر قرارًا بالحضور بملابس لائقة خلال طقوس الإكليل

موضوعات متعلقة

أصحاب السيارات يرفضون التصالح مع صالح جمعة: «كان سكران»

براتب 1600 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

«الدستور» تنشر أول صور للمجند صاحب واقعة «قطار المنصورة»

حقيقة زواج صافيناز من حارسها الشخصى

الصور

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

image description

«أعتبرهم أبنائى».. حكاية صاحب مأوى قطط الشوارع فى وسط البلد

image description

الزمالك وسموحة

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

الأكثر قراءة

إجراء تحليل مخدرات لـ«صالح جمعة».. والنيابة تبدأ التحقيق

كشف ملابسات صور تكبيل طفلين أعلى عقار بالإسكندرية

«الدستور» تنشر أول صور للمجند صاحب واقعة «قطار المنصورة»

وفد من الرئاسة يفاجئ «سيدة القطار» وهي على الهواء بـ«آخر النهار»

إنفوجراف

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

«العدل» تحدد مبلغًا ثابتًا لتسجيل الممتلكات بالشهر العقارى (إنفوجراف)

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

أيام زمان

عايدة رياض وحسن شحاتة.. هكذا هددت «علاقة النسب» بينهما مشواره فى الملاعب

خيل وكلب وتماثيل وعقود فرعونية.. أغرب هدايا السادات للفنانين والرؤساء

نجوم رفضوا دورى «العمدة والباشا» فى ليالى الحلمية.. من سبق الفخرانى والسعدنى؟

«أغنياتي لا تناسب البدلة والكرافتة».. طقوس حميد الشاعري في الغناء

نجم الساعة

«سلال الخير».. كيف تنقذ الصوامع مصر من الجوع والعوز؟

منوعات

«شاعر عالمي».. ابن الشرقية يتحدى الإعاقة بحصد الجوائز

آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2020.. تخفيض السعر بـ23 محافظة

كيف تعالج أعراض «كوفيد-19» في المنزل؟

الكحول والتدخين يزيدان من احتمال الإصابة بكورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ جادالحق على جاد الحق.. الرجل الذى لم تُغّير المناصب فيه شيئًا
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «3»
المزيد

الثقافة

عواض: قصور الثقافة تستعد لتخرج الدفعة الأولى من «ابدأ حلمك»

أحمد الشهاوى يشارك فى ندوة مؤسسة «العويس» حول «الصايغ»

«شلة ليبون» رواية ترصد المتغيرات فى المجتمع المصرى عبر 7 أصدقاء

«لماذا يريد الرجل وترفض المرأة؟».. شريف عرفة يجيب