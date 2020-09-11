«الأمن العام» يضبط 37 سلاحًا ناريًا و168 قضية مخدرات

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.و أسفرت الجهود خلال 24 ساعة، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، عن ضبط 37 قطعة سلاح نارى، 168 قضية مخدرات، وتنفيذ 46 ألفا و181 حكما قضائيا متنوعا.جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.