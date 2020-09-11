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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الإمارات تكشف أسباب الزيادة الكبيرة في إصابات كورونا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:41 م
الإمارات
الإمارات
وكالات
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كشفت السلطات الصحية في الإمارات عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تسجيل أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا، أمس الخميس، خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.

وجاء في إحاطة إعلامية استثنائية نظمتها السلطات الإماراتية المعنية، أمس الخميس، أن "أسباب الزيادة في الإصابات تعود إلى التساهل في الإجراءات الوقائية، مثل التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، وإلى عدم التزام بعض مراكز التسوق والمحال التجارية بالإجراءات الاحترازية، التي تتضمن تطبيق السعة الاستيعابية، إضافة إلى تهاون مؤسسات تعليمية خاصة، وعدم تطبيقها إجراءات العزل، على الرغم من الضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم".

وأكدت المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي في الإمارات، الدكتورة فريدة الحوسني، تسجيل 930 إصابة جديدة بمرض كوفيد -19، خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى رقم يومي منذ أربعة أشهر، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 76 ألفا و911 إصابة.

وتابعت أن 10% من الإصابات اكتشفت من خلال الفحص المسبق للطواقم الإدارية والتعليمية في المدارس وأولياء الأمور والطلبة، الذين اختاروا الرجوع للمدارس، مشددة على أن "الزيادة تتطلب وقفة مع أنفسنا، واستحضار كل ما قمنا به من إنجازات خلال الفترة الماضية بفضل تعاوننا والتزامنا".

وشددت الحوسني على تشديد الرقابة والتفتيش، ومحاسبة المخالفين للإجراءات الوقائية، وتطبيق الغرامات الملزمة بناء على قرار النائب العام، مشيرة إلى أن المطلوب من الجميع كمجتمع التكاتف بشكل أكبر، والتعاون بشكل أكثر لتحقيق الالتزام التام.

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