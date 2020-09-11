التحفظ على 6 أطنان لحوم بسطرمة فاسدة في الإسكندرية

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الجمعة، من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص، بحوزته مصنعات لحوم فاسدة في منطقة المنتزه أول.تم ضبط 6،590 طن مصنعات لحوم بسطرمة ولانشون غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها، وتشكل خطرًا بالغًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.