«الأموال العامة» تضبط 3 قضايا غسل أموال بـ7 ملايين جنيه

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.و أسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، عن ضبط 3 قضايا «تحويلات مالية غير مشروعة، احتيال مصرفي، غسل أموال» مُتهم فيها 3 أشخاص ضُبط فيها مستنديًا أكثر من 7 ملايين جنيه، و150 ألف ريال سعودي، و100 ألف درهم إماراتي، 10 آلاف دينار كويتي»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام، واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.