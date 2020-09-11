زلزال متوسط يضرب خليج كورنث اليوناني

أفادت صحيفة "كاثمريني اليونانية"، أنه تم الإبلاغ عن زلزال متوسط ​​قوته 4.2 درجة على مقياس ريختر في خليج كورنث، صباح اليوم الجمعة.وذكرت الصحيفة أن الزلزال أدى إلى هز المنتجعات الساحلية مثل بورتو جيرمينو وبساثا، وشعر به المواطنين في أثينا أيضًا.من جهته، قال المعهد الجيوديناميكي التابع للمرصد الوطني إن الزلزال وقع في الساعة السادسة صباحا، على عمق 11.7 كيلومترا على بعد 27 كيلومترا جنوب غربي ثيفا.