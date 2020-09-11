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القبلة

«الأوقاف» تنتهي اليوم من توزيع 563 طنا من لحوم صكوك الأضاحي

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:21 ص
لحوم صكوك الأضاحي
لحوم صكوك الأضاحي
أميرة العناني
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توزع وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 16 طن لحوم من لحوم مشروع صكوك الأضاحي في نهاية الأسبوع السادس على التوالي، ليصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 563 طنًا من اللحوم.

وقال الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الديني بالأوقاف، إن غرفة عمليات الوزارة تتابع عملية توزيع لحوم مشروع صكوك الأضاحي، تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حيث قامت بمتابعة توزيع 563 ألف كيلو لحوم صكوك أضاحي على كافة محافظات الجمهورية، تفعيلًا للدور المجتمعي لوزارة الأوقاف.

وأوضح رئيس القطاع الديني بالأوقاف، أن قطاع المديريات الإقليمية، بما سيتم توزيعه غدًا الجمعة (16 طنًا) يكون قد انتهى من تنفيذ خطة الوزارة في توزيع لحوم صكوك الأضاحي في الأسبوع السادس على التوالي، والذي بدأ اعتبارًا من يوم الجمعة الماضي 4 سبتمبر الجاري وينتهي غدًا - بواقع 4 أطنان لكل محافظة من محافظات (الشرقية – أسيوط – سوهاج – قنا).

وأشار " طايع" إلى أن غرفة العمليات تستمر في عملها حتى توزيع آخر كيلو من لحوم صكوك الأضاحي، وتكون مسؤولة بشكل كامل عن متابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقيين على مستوى الجمهورية.

يذكر أن الغرفة تعمل على تحقيق عدة أمور، أهمها أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم، كما تؤكد على أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية في عملية التوزيع.​

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