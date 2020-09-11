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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود مؤشرات الأسهم اليابانية فى جلسة التعاملات الصباحية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:14 ص
الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية
وكالات
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صعدت الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 43ر74 نقطة أو ما يعادل 32ر0% ليصل إلى 90ر23309 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 81ر8 نقطة، أو54ر0%، ليصل إلى 67ر1633 نقطة.

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