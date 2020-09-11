صعود مؤشرات الأسهم اليابانية فى جلسة التعاملات الصباحية

صعدت الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 43ر74 نقطة أو ما يعادل 32ر0% ليصل إلى 90ر23309 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 81ر8 نقطة، أو54ر0%، ليصل إلى 67ر1633 نقطة.