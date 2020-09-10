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اقتصاد

دعم الغلابة.. تطوير المرافق والعشوائيات يمثل ثلث استثمارات الدولة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:35 م
تطوير العشوائيات
تطوير العشوائيات
أميرة ممدوح
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ما يقارب الـ 65 مليار جنيه أنفقتها الدولة المصرية على مشروعات الإسكان وتطوير العشوائيات بمختلف محافظات الجمهورية، والتى تستحوذ على أكثر من ثلث الاستثمارات العامة المخصصة للمحافظات خلال العام المالى الماضى 2019-2020.

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن حجم الاستثمارات العامة التى وجهتها الحكومة لمشروعات الإسكان وتطوير العشوائيات بالمحافظات الأكثر فقرًا بلغت 6.6 مليار جنيه، تتصدرها محافظة أسيوط بمخصصات قدرها 1.9 مليار جنيه، يليها محافظة قنا 1.8 مليار جنيه، ثم محافظة سوهاج 1.4 مليار جنيه، ومحافظة المنيا 1.2 مليار جنيه، والأقصر 979 مليون جنيه.

وأوضحت الوزارة، أن المشروعات تنوعت بين تطوير أسواق عشوائية بقنا بعدد 21.9 ألف وحدة بتكلفة 328 مليون جنيه، تطوير أسواق عشوائية بمحافظة سوهاج بمساحة 1589 فدان وعدد 14.6 ألف وحدة بتكلفة 319 مليون جنيه، وتطوير أسواق عشوائية بمحافظة المنيا بتكلفة 260 مليون جنيه، وتطوير مناطق عشوائية بمحافظة الأقصر 65 مليون جنيه.

كما شملت المشروعات، رفع كفاءة خدمات المياه والصرف، من خلال تنفيذ توسعات محطة مياه سوهاج بتكلفة 166 مليون جنيه، استكمال محطة محولات وشبكات كهرباء بأخميم الجديدة بتكلفة 152 مليون جنيه، محطة صرف صحي غرب قنا بتكلفة 125 مليون جنيه، التغذية الكهربائية بتجمع مدينة غرب قنا بتكلفة 120 مليون جنيه، تنفيذ محطة صرف صحى بمدينة أعلى هضبة أسيوط بتكلفة 180 مليون جنيه، ومحطة مياه بتكلفة 180 مليون جنيه، محطة معالجة صرف صحى بقرى عرب المدابغ أسيوط 180 مليون جنيه.

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