يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.



قطار رقم 935 - مكيف





يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، ويصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.



قطار رقم 1935 - مكيف





يبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.



مواعيد القطارات المميزة



قطار رقم 956 - مختلط





يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.



قطار رقم 954 - مختلط



يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، ويصل القاهرة في الساعة 15:50.



قطار رقم 966 - مختلط





يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.



قطار رقم 586 - مختلط





ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.



قطار رقم 948 - مختلط





يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.



قطار رقم 662 - ركاب





يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل محطة القاهرة في تمام الساعة 8:35.



قطار رقم 268 -ركاب

يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل المحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.



قطار رقم 1116 - مكيف

يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء.



قطار رقم 12 - مميز

يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات ومنها: سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار.

أعلنت هيئة السكك الحديد، عن توفيرها عددًا كافيًا من العربات للركاب، وهي درجة فئة vip ومكيفة أولى وثانية، وفئة مميزة، لنقل الركاب وفق مواعيد القطارات المعلنة رسميًا، مع تشديد الرقابة على المتهربين من دفع التذاكر.وتقدم "الدستور" لقرائها مواعيد القطارات اليوم الجمعة 11-9-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، كالتالي:تعرف على مواعيد قطارات الصعيدقطار رقم 1143 - مميز