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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

جمال سليمان يعلق على شائعة وفاته: «ما زال عندي أشياء أحب أن أقوم بها»

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:02 م
جمال سليمان
جمال سليمان
وكالات
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علق الفنان السوري، جمال سليمان، على خبر وفاته الذي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس.

وعبّر سليمان عن حزنه لشائعة خبر وفاته، وذلك في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي وصف فيه مروج الشائعة بأنه "شخص وضيع".

وقال: "سمعت للتو خبر وفاتي وحزنت لهذا الرحيل المبكر، فما زال عندي أشياء أحب أن أقوم بها وواجبات يجب أن أفي بها".

وتابع جمال سليمان: "على كل ستبقى الأعمار بيد الله وليس بيد شخص وضيع يروج الشائعات".

ويخوض جمال سليمان حاليا بطولة مسلسل تلفزيوني جديد هو "الحرير المخملي"، الذي تدور أحداثه في حقبة الأربعينيات في مصر، وهو مأخوذ عن عمل أدبي للروائية أميمة عز الدين، وسيناريو وحوار محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وتشارك في بطولته الفنانة المصرية، وفاء عامر.

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