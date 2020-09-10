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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:05 م
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
أشرف لاشين - حسام محفوظ
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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب على 284 مقعدا بالنظام الفردي و284 في القوائم.

وتقدم طلبات الترشح اعتبار من يوم الخميس 17 سبتمبر وحتى 26 سبتمبر 2020، وعلى كل من يرغب في الترشح أن يبدأ في إجراءات الكشف الطبي وفق القواعد المتبعة.

الأربعاء والخميس والجمعة 21 إلى 23 أكتوبر موعد تصويت المصريين بالخارج بالمرحلة الأولى و24 و25 أكتوبر موعد تصويت لانتخابات النواب بالداخل.

تعلن نتيجة الجولة الأولى في المرحلة الأولى 1 نوفمبر 2020.

على أن تجرى انتخابات الإعادة بالخارج من 21 إلى 23 نوفمبر، و23 و24 نوفمبر موعد الإعادة بالداخل، وموعد إعلان نتيجة الانتخابات 30 نوفمبر 2020.

المرحلة الثانية تجرى في الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر وتجرى في الداخل من 7 إلى 8 نوفمبر وتعلن النتيجة 15 نوفمبر 2020.

جولة الإعادة بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر وجولة الإعادة في الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر على أن يكون الموعد النهائي للنتيجة 14 ديسمبر 2020.

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