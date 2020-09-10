الأنبا رافائيل يهنئ الأقباط بعيد النيروز: سنة جديدة ممزوجة ببركة الشهداء

تقدم الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة، برسالة تهنئة إلى الأقباط بمناسبة "عيد النيروز" رأس السنة القبطية.وقال نيافته في رسالة التهنئة: "أهنئكم بسنة جديدة، تحمل لنا رجاءً جديدًا، وفرصة جديدة، وفرحة جديدة، ممزوجة ببركة الشهداء، وقوة محبتهم، وصبرهم، واحتمالهم".وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد النيروز وهو عيد رأس السنة القبطية أو عيد الشهداء، السبت المقبل الذي يقابله في الشهور القبطية يوم "1 توت"، وتستمر الاحتفالات على مدار 17 يومًا متتاليًا.وفي عيد النيروز تُقام الصلوات في جميع الكنائس الأرثوذكسية على مستوى العالم، بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز فى سبتمبر وحتى شهر أكتوبر المقبل، ويُقبل الأقباط خلال العيد على أكل البلح الأحمر والجوافة، اللذين يتضمنان معنى النيروز كرمز للاستشهاد والإيمان في المسيحية.