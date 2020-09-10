دير الأنبا برسوم العريان يواصل استقبال الزوار احتفالًا بعيده

يواصل دير القديس الأنبا برسوم العريان بمنطقة المعصرة في حلوان، استقبال الزوار يوميًا احتفالًا بعيد السنوي والتي تستمر احتفالاته حتى 27 من سبتمبر الجاري.واقتصر دير الأنبا برسوم العريان احتفالاته بالعام الحالي على استقبال الزوار بأعداد محدودة يوميًا حتى 7 مساء، مع قداس وصلوات العشية بشكل يومي، مع إلغاء أي مظاهر احتفالية أخرى بسبب فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد النيروز وهو عيد رأس السنة القبطية أو عيد الشهداء، السبت المقبل الذي يقابله في الشهور القبطية يوم "1 توت"، وتستمر الاحتفالات على مدار 17 يومًا متتاليًا.وفي عيد النيروز تُقام الصلوات في جميع الكنائس الأرثوذكسية على مستوى العالم، بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز فى سبتمبر وحتى شهر أكتوبر المقبل، ويُقبل الأقباط خلال العيد على أكل البلح الأحمر والجوافة، اللذين يتضمنان معنى النيروز كرمز للاستشهاد والإيمان في المسيحية.