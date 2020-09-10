خطوات الاشتراك في منصة تدريب المعلمين

التدريب عن بعد في الأكاديمية المهنية للمعلمين

وتقوم فكرة الأكاديمية المهنية للمعلمين، على برمجة وتصميم منصة الأكاديمية للتدريب عن بعد ليتم من خلالها المعلمين أون لاين على البرنامج الرقمي، بهدف تمكينهم من الترقي، ويستلزم على المعلمين التدريب على الأنشطة التربوية المختلفة في وجود مجموعة من الخبراء التربويين.



وطالبت الأكاديمية المهنية، المعلمين المرشحين للترقي بضرورة الدخول على المنصة الإلكترونية في مواعيدهم المحددة، مع مراعاة قراءة الإرشادات الموجودة على المنصة.





برنامج التدريب الرقمي للمعلمين



وينقسم التدريب في البرنامج الرقمي للتمكين المهنى للمعلمين إلى فئتين (معلم - معلم أول) (معلم أول أ - معلم خبير)، ومن جانبه، أوضح الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إنه يجب اتخاذ كافة التدابير التي تساهم في تيسير حصول المعلمين المرشحين للترقي على هذا البرنامج بفئتيه مما يدل على التوجه القوى للوزارة للتحول الرقمي.









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وفي سياق متصل، نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأخبار المتداولة حول مكافآت الامتحانات للمعلمين، مؤكدًا على صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن العام الدراسي القادم هو عام تقدير المعلم.

وفي سياق متصل، نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأخبار المتداولة حول مكافآت الامتحانات للمعلمين، مؤكدًا على صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن العام الدراسي القادم هو عام تقدير المعلم.

ننشر خطوات الاشتراك في منصة تدريب المعلمين، حيث يبحث الآلاف من المعلمين على مستوى الجمهورية عن خطوات تسجيل الدخول إلي رابط منصة تدريب المعلمين عن بعد، وذلك للتسجيل في الأكاديمية المهنية للمعلمين للتدريب تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المختصة بإجراء ترقيات الخاصة بالعام الحالي 2020.ويرصد "الدستور" في السطور التالية، خطوات الاشتراك في منصة تدريب المعلمين، كي يتمكن المعلمين الراغبين في الترقية إجتياز الامتحانات الخاصة بالعام الحالي 2020.- الخطوة الأولى: تسجيل الدخول عبر الرابط الرسمي لموقع الأكاديمية المهنية للمعلمين.- الخطوة الثانية: كتابة اسم المعلم المتقدم بطريقة صحيحة وكامل.- الخطوة الثالثة: كتابة رقم المسلسل ورقم السر.-الخطوة الرابعة: بعد التأكد من صحة البيانات المطلوبة، يجب الضغط على كلمة تسجيل.