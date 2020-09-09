موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2020

وتزداد معدلات البحث علي محرك البحث العالمي "جوجل" عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2020، حيث يستطيع الطلبة والطالبات معرفه نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2020 غدا الخميس الموافق 10-9-2020 من خلال بوابة الحكومة المصرية حيث يتم فرز جميع الرغبات بحوالي 254.512 طالب وطالبة من أبناء المرحلة الثانية القسمين العلمي والأدبي، حسبما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، وتم غلق الموقع الإلكتروني، في 7 مساء بعد مد الوزارة هذه الفترة لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية، والتي كان من المقرر أن تنتهي فترة التسجيل بالمرحلة الثانية للتنسيق مساء أمس السبت.



وبلغ عدد الطلاب في هذه المرحلة 254 ألف طالب منهم 194 ألف في العلوم، وكان الحد الأقل في القبول هو 317.5 درجة و278 في الأدب، وكان لا بد أن يحصل الطالب على هذه الدرجات حتى يتثني له الدخول والتقديم في المرحلة الثانية من مراحل التنسيق التي وضعتها وزارة التربية والتلعلم والتعليم العالي



موعد تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2020



ومن المقرر أن تعلن بدء تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية والتي يعلنها الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد انتهاء المرحلة بـ ٤٨ ساعة أي يوم الثلاثاء المقبل على أن تبدأ المرحلة الثالثة يوم الأربعاء المقبل.



وكان الحد الأدنى للمرحلة الثانية، على النحو التالي:



* الشعب العلمية: ٣١٧ درجة لكلا الشعبتين "علوم ورياضة" بنسبة ٧٧.٤٠%، وذلك لنحو 194448 طالبًا.



* الشعبة الأدبية: 278 درجة أي بنسبة 67.80%، وذلك لنحو 60064 طالبًا.



ويأتي كل هذا القلق بعد أن أغلقت الدولة المصرية الدراسة بجميع محافظات مصر في الربع الأول من شهر مارس الماضي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد وبعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلك.



يتسأل الكثير من الطلبة والطالبات عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2020 نظرا لانتهاء المرحلة الثانية للناجحين بالدور الأول يوم الأحد الماضي الموافق 6 - 9 - 2020، بعد أن تم انطلاق التنسيق في بداية الشهر الجاري الموافق 1 - 9 - 2020.