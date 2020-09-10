التعاون الإسلامي تدين إطلاق «الحوثي» طائرتين مفخختين باتجاه السعودية

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الخميس لطائرتين بدون طيار (مفخختين) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في مدينة (نجران) بالمملكة العربية السعودية.وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية، عن إدانة المنظمة للأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح بطريقة ممنهجة ومتعمدة.