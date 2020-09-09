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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نشرة الحوادث: نص قضية المستشارة والضابط.. وفتح التحقيق فى سرقة كأس إفريقيا.. وإحالة مدرب الاسكواش المتحرش للمحاكمة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:27 م
سيدة المحكمة
سيدة المحكمة
محمد عيسي
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يقدم"الدستور" لمتابعيه نشرة موجزة عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث شهد الشارع المصري، اليوم الأربعاء، العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام أبرزها.

نشرة الحوادث اليوم الأربعاء 9-9-2020

النائب العام يحيل مدرب اسكواش للجنايات لهتكه عرض 3 فتيات

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام بإحالة مدرب اسكواش بأحد النوادي الرياضية إلى محكمة الجنايات، لهتكه عرض 3 فتيات بالقوة والتهديد؛ بمباغتتهن وملامسة مواطن عفتهن وهن لم يبلغن 18 سنة ميلادية.

«العدل» تحدد 3 حالات لتسجيل الأراضى والعقارات بشمال سيناء

أصدرت وزارة العدل منشورًا فنيًّا لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والذي تم تعميمه على جميع المأموريات والمكاتب التابعة للشهر العقاري، بشأن استثناء 3 حالات من قرار الامتناع بشكل نهائي عن تسجيل العقارات الواقعة بزمام شمال سيناء والمملوكة للدولة ملكية خاصة، إلا بعد العرض والتصديق من رئيس الجمهورية شخصيًّا فى هذا الخصوص.. من هنا

القبض على مدرب رياضى بتهم استغلال أطفال وتصويرهم عرايا فى حلوان
تمكن رجال مباحث حلوان من القبض على مدرب رياضي جديد اتهمه أهالي أطفال بهتك أعراض أبنائهم الذين لم يتجاوزوا الخامسة عشرة من أعمارهم، حيث استغل انفراده بكل منهم عقب انصراف بقية الأطفال المتدربين إلى منازلهم وقام بفعلته.. من هنا

النص الكامل لواقعة «المستشارة» والضابط بمحكمة مصر الجديدة
ينفرد "الدستور" بنشر النص الكامل لتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 12332 جنح النزهة لسنة 2020، والتي حصل الدستور على أورق اتهام المستشارة نهي الإمام وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية، بإهانة المقدم وليد عسل رئيس حرس محكمة مصر الجديدة.. من هنا

«خلية زينب النسائية».. كيف اختبأ محمود عزت سبع سنوات؟
كشف مصدر عن أن أجهزة الأمن المصرية كانت تتبع الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية في مخبئه منذ فترة طويلة، وقررت أن تلقي القبض عليه بعد جمع المعلومات عن المتعاونين معه في الداخل والخارج، ما مثّل ضربة قاتلة للدول المعادية لمصر، خاصة بعد الكشف عن «خلية زينب».. من هنا


النائب العام يأمر بالتحقيق في سرقة كأس إفريقيا من اتحاد الكرة

أمر المستشار النائب العام بإحالة واقعة فقد «الاتحاد المصري لكرة القدم» كأس بطولة الأمم الإفريقية لعام ٢٠١٠ من بين مقتنياته إلى نيابة الأموال العامة العليا بمكتب النائب العام للتحقيق فيها تحقيقًا قضائيًّا.. التفاصيل من هنا.


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