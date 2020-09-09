نشرة الحوادث: نص قضية المستشارة والضابط.. وفتح التحقيق فى سرقة كأس إفريقيا.. وإحالة مدرب الاسكواش المتحرش للمحاكمة

نشرة الحوادث اليوم الأربعاء 9-9-2020

النائب العام يحيل مدرب اسكواش للجنايات لهتكه عرض 3 فتيات



«العدل» تحدد 3 حالات لتسجيل الأراضى والعقارات بشمال سيناء

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام بإحالة مدرب اسكواش بأحد النوادي الرياضية إلى محكمة الجنايات، لهتكه عرض 3 فتيات بالقوة والتهديد؛ بمباغتتهن وملامسة مواطن عفتهن وهن لم يبلغن 18 سنة ميلادية.