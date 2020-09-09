إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة بجمارك القاهرة

تمكّن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة مصطفى الجندي، مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص بالمخالفة لأحكام القانون.ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس اشتبهت نورا السيد عبدالحميد مأمور اللجنة الجمركية فى أحد الركاب المصريين القادمين الذى حاول الخروج مسرعًا من الصالة.وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء تستحق عليها سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكس راى بمعرفة أحمد جبر مأمور الفحص، فأفاد بوجود عبوات متماثلة من الأدوية.بالعرض على مدير الجمرك قرر تكليف محمد فيصل، مشرف الصالة ومحمد سمير مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا فتبين وجود 190 قرصا من أقراص الترامادول المخدر.قرر الدكتور ماجد موسى، مدير عام الإدارة العامة لشئون مبنى الركاب رقم 2 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 26 لسنة 2020 بالواقعة بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.