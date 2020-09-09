النمسا تحذر تركيا من ابتزاز الاتحاد الأوروبي بورقة اللاجئين



وحذر الوزير، النظام التركي من الاستمرار فى ابتزاز الاتحاد الأوروبي بورقة اللاجئين، مشيرا إلى أن بلاده لن تسمح بتكرار مأساة عام 2015، والتى شهدت تدفقا جماعيا للاجئين بتشجيع من تركيا.



وكانت النمسا قد اتهمت اللاجئين بالتسبب فى الحريق العمدي للمخيم بتشجيع من تركيا، للضغط على الاتحاد الأوروبي لقبولهم.

بحث ألكسندر شالينبرج، وزير خارجية النمسا، اليوم، مع نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، هاتفيا، تطورات وضع اللاجئين عقب الحريق الهائل الذي وقع فى مخيم موريا بجزيرة ليسبوس اليونانية فى بحر إيجة.وقال شالينبرج، فى تصريحات اليوم الأربعاء، إن النمسا تؤكد تضامنها ودعمها الكامل لليونان فى أزمة اللاجئين.