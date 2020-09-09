قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

ينشر «الدستور»، أهم قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى حول التصالح في مخالفات البناء، والذى شرح فيه رئيس الحكومة أسباب وإجراءات التصالح في مخالفات البناء، مشددا أن تطبيق القانون في صالح المواطنين، موجها رسائل طمأنة، مؤكدا أنه هناك فترة سماح شهرين للمواطن بعد تقديم طلب التصالح بمخالفات البناء، وأن هناك شهادة لكل شقة متصالح عليها فى مصر، مشددا أن نموذج 3 يوقف هدم العقار المخالف، وفقدان مصر نحو 90 ألف فدان من الأراضى الزراعية.1. استلام جميع الطلبات بغض النظر عن اكتمال المستندات2. «طلب التصالح» يضمن عدم التعرّض للمنزل أو الوحدة السكنية3. منح المواطنين فترة سماح لمدة شهرين لاستكمال الأوراق اللازمة4. التوجيه بمراجعة قيم التصالح مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين5. التصالح يرفع من القيمة العقارية للمبنى بصورة مضاعفة6. القانون يتيح للمالك أو المشتري التقدم بطلب التصالح7. تسديد قيمة التصالح على أقساط لمدة 3 سنوات دون فوائد8. السماح بالتظلم في القيمة المطلوبة9. عدم وجوب استخدام مكتب استشاري هندسي لتقييم العقار المخالف10. الاعتماد على شهادة من مهندس نقابي لتفادي المغالاة من المكاتب الهندسية