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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

إنفوجراف

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:26 م
مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى
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ينشر «الدستور»، أهم قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى حول التصالح في مخالفات البناء، والذى شرح فيه رئيس الحكومة أسباب وإجراءات التصالح في مخالفات البناء، مشددا أن تطبيق القانون في صالح المواطنين، موجها رسائل طمأنة، مؤكدا أنه هناك فترة سماح شهرين للمواطن بعد تقديم طلب التصالح بمخالفات البناء، وأن هناك شهادة لكل شقة متصالح عليها فى مصر، مشددا أن نموذج 3 يوقف هدم العقار المخالف، وفقدان مصر نحو 90 ألف فدان من الأراضى الزراعية.

1. استلام جميع الطلبات بغض النظر عن اكتمال المستندات
2. «طلب التصالح» يضمن عدم التعرّض للمنزل أو الوحدة السكنية
3. منح المواطنين فترة سماح لمدة شهرين لاستكمال الأوراق اللازمة
4. التوجيه بمراجعة قيم التصالح مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين
5. التصالح يرفع من القيمة العقارية للمبنى بصورة مضاعفة
6. القانون يتيح للمالك أو المشتري التقدم بطلب التصالح
7. تسديد قيمة التصالح على أقساط لمدة 3 سنوات دون فوائد
8. السماح بالتظلم في القيمة المطلوبة
9. عدم وجوب استخدام مكتب استشاري هندسي لتقييم العقار المخالف
10. الاعتماد على شهادة من مهندس نقابي لتفادي المغالاة من المكاتب الهندسية
قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)
قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

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