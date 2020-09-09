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الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لجنة وزارية تحدد أسعار الأقطان وفقًا لجودة المحصول

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:09 م
الدكتور عباس الشناوي
الدكتور عباس الشناوي
عبدالناصر محمد
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قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن اللجنة الوزاريّة لتسَعير القطن وافقت على إعلان أسعار القطن وجه بحري وقبلي طبقا للأسعار العالمية التي يتم إعلانها وجودة القطن المصري ونظافة المحصول وخلوه من الشوائب.

أضاف الشناوي لـ«الدستور»، أنه سيتم عمل مزادات اعتبارًا من أول الشهر الجارى وسيكون مفتوحًا لشركات القطاع العام وجميع شركات القطاع الخاص، وأن البداية من أقطان وجه قبلي في الفيوم وبنى سويف، مع استعداد المغازل في استقبال محصول القطن هذا العام طبقًا لخطة الدولة وتحديث المغازل المحلية.

من ناحيته أكد وليد السّعدني، رئيس الجمعية العامة للإصلاح لمنتجي الأقطان، ضرورة تحديد سعر ضمان لاستلام محصول القطن من المزارعين، خاصة مع انخفاض السعر العالمي للقطن وهو ما ينذر بانخفاض الأسعار حيث إن هناك اتجاهات قوية من الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج.

وقال السعدني إن السعر العادل لاستلام محصول القطن في الموسم الحالي 2500 جنيه للقنطار (الوجه البحري) و2300 لأقطان الوجه القبلي؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة أن هناك فضلة من الموسم الماضي تقدر قيمتها بمليار جنيه.

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