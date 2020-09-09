محافظ قنا يناقش متطلبات الأندية الرياضية

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا لمناقشة متطلبات ومعوقات الأندية التي تنافس بالدرجة الثانية والثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم خلال المرحلة الحالية وسبل حل تلك المعوقات، وذلك بحضور مصطفى بوجبل وكيل مديرية الشباب والرياضة، ومجدي الشيخ وكيل نقابة الرياضيين بقنا، ومسئولي أندية الألومنيوم والشبان المسلمين وقنا الرياضي وشعب قوص.ناقش المحافظ مع رؤساء الأندية أهم المتطلبات التي يحتاجون إليها خلال الفترة الحالية لمساعدتهم على المضي قدمًا في المسابقات التي يشاركون بها، وتمثلت طلبات الأندية في توفير الدعم المادي والمعنوي لفرق كرة القدم، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الإدارية المتعلقة بالنشاط الرياضي.ووجه الداودي مسئولي الشباب والرياضة بدراسة جميع طلبات الأندية والعمل على تلبيتها في حدود الإمكانيات ودراسة كل المعوقات والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، لتشجيعهم وتحفيزهم على تحقيق مراكز متقدمة بالمسابقات والارتقاء للمستويات الأعلى.وأشار الداودي إلى أن المحافظة تدرك الأهمية التي يمثلها النشاط الرياضي في صقل مواهب الشباب بالرياضات المختلفة وانتقاء المواهب منهم ودعمهم في تمثيل المحافظة بمختلف البطولات المحلية والدولية وتحقيق مراكز متقدمة بجميع المسابقات، مضيفا أن النشاط الرياضي يساعد في توجيه الشباب لاستغلال وقت الفراغ الخاص بهم في ألعاب مفيدة تساعدهم على بناء أجسادهم فينشأ جيل قوي واعٍ قادر على إدارة وقته وحياته وتجعلهم مواطنين صالحين لأنفسهم ولأسرهم ومجتمعهم.