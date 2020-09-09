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الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولى لدعم لبنان

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:35 م
الجامعة العربية
الجامعة العربية
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أكد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، أهمية التضامن الكامل مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة كارثة تفجير "مرفأ بيروت" والذي يعتبر مرفقا حيويا ورئيسيا بالنسبة للبنان لما له من دور تاريخي كصلة وصل تجارية مهمة.

كما أكد المجلس- في بيان اليوم الأربعاء بشأن التضامن مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة كارثة تفجير "مرفأ بيروت" أصدره في أعمال دورته العادية 154 التي عقدت برئاسة فلسطين- مواصلة دعم لبنان ومساعدته على مواجهة تداعيات هذه الكارثة، داعيا إلى ضرورة كشف ملابسات هذا التفجير ومحاسبة المسئولين عنه.

ودعا مجلس وزراء الخارجية العرب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الإغاثة الانسانية إلى مواصلة جهود تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للشعب اللبناني.

وأكد المجلس أهمية دور الجامعة العربية ومؤسسة العمل العربي المشترك في تقديم جميع أشكال الدعم الإنساني والإغاثي إلى لبنان والمساهمة الفعالة في إزالة آثار هذه الكارثة وجهود إعادة الإعمار.

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