رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«قومى المرأة» يستعرض تحديات صاحبات المشروعات خلال أزمة كورونا غدًا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:59 م
القومي للمرأة
القومي للمرأة
محمد الشريف
طباعة
يعقد المجلس القومي للمرأة، غدًا الخميس، ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومنظمة العمل الدولية، للإعلان عن نتائج استطلاع الرأي الذي تم إجراؤه لدراسة المشكلات والتحديات التي تواجه صاحبات المشروعات بالقطاعين الرسمي وغير الرسمي، حول التحديات والمعوقات التي واجهتهن خلال الإجراءات الاحترازية لأزمة فيروس كورونا، للعمل على مساعدة القطاع وتقديم كل أوجه الدعم الممكنة لهن وتمكينهن من الاستمرار خلال تلك الفترة.

يشارك في الندوة كل من الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية المعنية بتنمية ريادة الأعمال النسائية ومجموعة من السيدات اللاتي شاركن في استطلاع الرأي.

يتم خلال الندوة استعراض نتائج استطلاع الرأي ودراسة الحلول المقترحة لتوفير احتياجات سيدات الأعمال المالية والفنية والتسويقية لمساعدتهن على تخطي المرحلة الحالية، بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالدولة.

يذكر أن استطلاع الرأي لصاحبات المشروعات في القطاعين الرسمي وغير الرسمي يأتي في إطار تنفيذ أنشطة مشروع منظمة العمل الدولية "العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس" الممول من وزارة الخارجية الفنلندية، وتم إجراؤه عبر شبكة الإنترنت خلال الفترة من 15 يونيو 2020 وحتى 6 يوليو 2020، وشاركت فيه أكثر من 400 سيدة من صاحبات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمختلف المحافظات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

كيف خدع «عبد الوهاب» أم كلثوم؟

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020

رسميًّا.. وزير التموين يعلن تأسيس البورصة السلعية

الصور

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2020 الدور الثاني.. استعلم هنا

«الحرام آخرته وحشة».. «جثة تحت الكوبري» تكشف جريمة «8 أصدقاء»

«اتمسكوا عريانين».. شاب وفتاة يقضيان 3 أيام بـ«دار مناسبات مسجد»

إنفوجراف

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

image description

طريقة صناعة الـ«ترند» الإخواني (إنفوجراف)

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

أيام زمان

كواليس مسرحية «بودي جارد»..حكايات شائكة بين يسرا و«الزعيم»

«فكرت في الاعتزال بمنطق الإسلام».. حكاية حسن عابدين مع الشعراوي

«أنا أفضل ممثلة تقدم الإغراء وبنت البلد».. اعترافات معالي زايد

عمر الشريف رفض دورين «تاريخيين».. فأصبحا أهم أدوار يحيى الفخرانى وجميل راتب

نجم الساعة

مدبولي: فترة سماح شهرين للمواطن بعد تقديم طلب التصالح بمخالفات البناء

منوعات

أقل من 4% من الشركات الأمريكية بالصين تنوى الاستجابة لمطالب ترامب

نتيجة الثانوية العامة 2020 الدور الثاني.. استعلم هنا

طبيب مناعة يحدد من يحتاج تطعيم ضد الإنفلونزا 2020

مرض يرتبط بكورونا لدى الأطفال يسبب تلفا في القلب

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
شكوى لولى الأمر
منى رجب
إبراهيم عبدالناصر.. السعى مفتاح تفوقه
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الأسقف الزاهد فى المناصب الرسمية للكنيسة «1-3»
ثروت الخرباوي
الإخوان جنود الصهيونية
المزيد

الثقافة

«دور الفن فى المجتمع» بـ ثقافة المنوفية

أوركسترا «القومية للفنون» يجرى أولى بروفاته على الآلات الجديدة

محمد نبيل: «حكايات الولاد والأرض» يكشف علاقة الشهيد بأسرته

عبده الريس: الصدفة قادتني لعالم الترجمة (حوار)