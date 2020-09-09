«قومى المرأة» يستعرض تحديات صاحبات المشروعات خلال أزمة كورونا غدًا

يعقد المجلس القومي للمرأة، غدًا الخميس، ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومنظمة العمل الدولية، للإعلان عن نتائج استطلاع الرأي الذي تم إجراؤه لدراسة المشكلات والتحديات التي تواجه صاحبات المشروعات بالقطاعين الرسمي وغير الرسمي، حول التحديات والمعوقات التي واجهتهن خلال الإجراءات الاحترازية لأزمة فيروس كورونا، للعمل على مساعدة القطاع وتقديم كل أوجه الدعم الممكنة لهن وتمكينهن من الاستمرار خلال تلك الفترة.يشارك في الندوة كل من الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية المعنية بتنمية ريادة الأعمال النسائية ومجموعة من السيدات اللاتي شاركن في استطلاع الرأي.يتم خلال الندوة استعراض نتائج استطلاع الرأي ودراسة الحلول المقترحة لتوفير احتياجات سيدات الأعمال المالية والفنية والتسويقية لمساعدتهن على تخطي المرحلة الحالية، بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالدولة.يذكر أن استطلاع الرأي لصاحبات المشروعات في القطاعين الرسمي وغير الرسمي يأتي في إطار تنفيذ أنشطة مشروع منظمة العمل الدولية "العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس" الممول من وزارة الخارجية الفنلندية، وتم إجراؤه عبر شبكة الإنترنت خلال الفترة من 15 يونيو 2020 وحتى 6 يوليو 2020، وشاركت فيه أكثر من 400 سيدة من صاحبات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمختلف المحافظات.