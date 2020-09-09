الاحتلال الإسرائيلي يستدعي محافظ القدس للتحقيق

استدعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، محافظ القدس عدنان غيث، للتحقيق في معتقل الاحتلال بالمسكوبية بشكل فوري، دون إعلان سبب الاستدعاء.وخضع محافظ القدس للتحقيق والاعتقال عشرات المرات منذ توليه مهامه خلال العامين الماضيين، خاصة خلال الأشهر الماضية، وفقًا لموقع صحيفة "القدس".