ضبط 234 مخالفًا لقرار وقف البناء

شنت الأجهزة الأمنية بجميع مديريات الأمن، حملات أمنية لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات بالبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.أسفرت الحملات عن ضبط 234 شخصًا مخالفًا، وذلك خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كل أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لكل صور التعديات بالبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ومواصلة جهودها فى ضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كل صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكل محافظات الجمهورية.