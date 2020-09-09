السعودية: إيران أكبر خطر يواجه المنطقة حاليًا

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، أن إيران تشكل أخطر التهديدات التي تواجه المنطقة في الوقت الحالي عن طريق الميليشيات.وأضاف أن النظام الإيراني والميليشيات يبحثان الفوضى في المنطقة، وفق لقناة العراقية الإخبارية.وطالب وزير الخارجية السعودي، بوقفة جادة لرفض تحويل المنطقة إلى ساحات لمشاريع الآخرين لبسط الهيمنة والتوسعة والنفوذ.وأكد أن المملكة العربية السعودية تساند في حلول سياسية في ليبيا ولبنان وسوريا وغيرها من البلاد العربية.