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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أسقف طما يلقي عظة عن «علامات نهاية الزمن»

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:01 م
إسحق أسقف طما
إسحق أسقف طما
تريزة شنودة _مونيكا جرجس
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بثت إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء أمس، فعاليات الاجتماع الأسبوعي للأنبا إسحق أسقف الإيبارشية، دون حضور عبر تقنية البث المباشر "أونلاين" بمحافظة أسيوط.

وجاءت العظة الأحدث للأنبا إسحق بعنوان "علامات نهاية الزمان"، وذلك في إطار حرصه على دعم الأقباط روحيًا منذ فترة تعليق الاجتماعات الروحية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد النيروز، وهو عيد رأس السنة القبطية أو عيد الشهداء، السبت المقبل الذي يقابله في الشهور القبطية يوم "1 توت"، وتستمر الاحتفالات على مدار 17 يومًا متتاليًا.

وفي عيد النيروز تُقام الصلوات بجميع الكنائس الأرثوذكسية على مستوى العالم، بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز في سبتمبر وحتى شهر أكتوبر المقبل، ويُقبل الأقباط خلال العيد على أكل البلح الأحمر والجوافة، اللذين يتضمنان معنى النيروز كرمز للاستشهاد والإيمان في المسيحية.

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