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الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم أوروبا تصعد و«أسترا زينيكا» يهوي بفعل توقف تجارب لقاح كورونا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 09:29 ص
أسهم أوروبا
أسهم أوروبا
وكالات
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استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، بعد أن انخفضت بقوة في الجلسة السابقة، مع اهتزاز المعنويات بسبب تعليق أسترا زينيكا تجارب عالمية على لقاحها لكورونا.

وهبطت أسهم أسترا زينيكا 1.3% إذ أعلنت عن تعليق تجارب كبيرة في مراحلها الأخيرة على لقاح تجريبي بسبب مرض أحد المشاركين في الدراسة دون معرفة السبب.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، فيما كانت أسهم السفر والترفيه من بين أكبر القطاعات المتراجعة في التعاملات المبكرة.

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