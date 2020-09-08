صحة شمال سيناء تكثف التوعية بإجراءات مواجهة كورونا

أكد مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي بشمال سيناء حاسم حمدي، تكثيف التوعية بالإجراءات الاحترازية بالمحافظة في مواجهة فيروس كورونا، وكذلك التوعية بالمبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، وبدعم من منظمات المجتمع المدني في المحافظة.وشدد حاسم حمدي - خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع بعض منظمات المجتمع المدني - على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الفترة الحالية والمقبلة أثناء التعايش مع فيروس كورونا، مشيرا إلى أهمية المشاركة في المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين الجارية حاليا، والتي تعتبر استئنافا لمسيرة المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية.من جانبها، أوضحت الدكتورة ريهام الغزال، مدير التثقيف بإدارة العريش، أن هدف المبادرة الرئاسية هو إنشاء جيل من الأطفال خالٍ من الأمراض التى تنتقل من الأم إلى الجنين أثناء فترة الحمل.وقالت: "إن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بي وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل بجميع مراكز الرعاية الصحية الأساسية".من جهته، أوضح فتحي عثمان، مسئول التثقيف والإعلام الصحي، أن التهوية الجيدة والتغذية السليمة والراحة من أهم طرق الوقاية من الأمراض المعدية وخصوصا كورونا، مضيفا أن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين تضمن سرية التحاليل والاختبار السليم باختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية، كما تتضمن المشورة للوقاية من الأمراض.من جهة أخرى.. شاركت بعض المنظمات المجتمعية في التأكيد على أهمية المبادرة الرئاسية، حيث وجهت مها الأسمر أمين عام حزب إرادة جيل بشمال سيناء رسالة إلى سيدات سيناء بضرورة المشاركة في المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، داعية جميع أفراد المجتمع إلى الاستمرار في اتخاذ جميع التدابير للوقاية من فيروس كورونا، وخاصة بالمداومة على غسيل الأيدي والتباعد الاجتماعي بقدر المستطاع وارتداء الكمامات الواقية.