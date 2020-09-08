خطة الشياطين.. الإرهابية تستغل التصالح فى مخالفات البناء لإثارة الفوضى

تعمدت جماعة الإخوان الارهابية مستعينة بمنصاتها التحريضية وقنواتها الممولة والمأجورة من إشاعة ما وصفوه بـ"الرفض الشعبي لقانون التصالح فى مخالفات البناء"، بل الأكثر من ذلك فبركة "هاشتاجات" مزيفة وزعم أنها الأعلى تداول على منصتي تويتر وفيس بوك.

التصالح فى مخالفات البناء

ورغم استغلال الاخوان عدد كبير من الفيديوهات والصور القديمة فى بعض الدول العربية كسوريا واليمن واذاعة أنها فى مصر لكسب التعاطف لأن الفيديوهات تشمل نساء تبكي وأطفال مشردة، والحديث عن أن الدولة تستمر في سياستها بتحصل الأموال من المواطنين بشتى السبل، وأنه تم إصدار القانون الخاص بالتصالح في مخالفات البناء لتحصيل المليارات فقط، كما تعتمد تلك الخطة على الترويج بأن هناك انقسامات داخل مؤسسات الدولة، وأن القيادة السياسية لا تستمع لتقارير هذه المؤسسات.



