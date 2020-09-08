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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

غلق صناديق الاقتراع فى نهاية اليوم الأول من جولة الإعادة بـ«انتخابات الشيوخ»

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:00 م
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، إغلاق صناديق الاقتراع وانتهاء اليوم الأول للتصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

ويستأنف غدًا الأربعاء، التصويت في جولة الإعادة للشيوخ، وتفتح لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، على أن تعلن النتيجة النهائية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية، يوم الأربعاء 16 سبتمبر.

وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ مصر 2020 على 26 مقعدًا بإجمالي 52 متنافسًا في 14 محافظة، وتستمر يومين الثلاثاء الأربعاء 8 و9 سبتمبر.

والمقاعد المقرر خوض جولة الإعادة عليها هي: القليوبية 1، المنوفية 2، كفرالشيخ 2، الجيزة 1، بني سويف 1، أسيوط 3، سوهاج 5، قنا 3، الأقصر 2، أسوان 2، دمياط 1، بورسعيد 1، الإسماعيلية 1، مطروح 1.

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