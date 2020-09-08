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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بنود وساطة مصر الجديدة لحل الأزمة الليبية مع حكومة السراج

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:54 م
السراج
السراج
محمد عمر
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كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن أن وفد تابع لفائز السراج رئيس حكومة الوفاق سيصل اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة؛ لمناقشة مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار وإجراء الانتخابات.

ويضم الوفد تاج الدين الرازقي، أحد مستشاري الأمن القومي لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج، بالإضافة إلى 4 نواب حاملين مبادرة للحل، وفق قناة العربية.

وتتضمن المبادرة وضع خط كوبري السدادة غرب سرت خط فاصل بين الجيش الوطني وقوات الوفاق، وتثبيت وقف إطلاق النار.

وإلى جانب ذلك سيتم تجميد التوسع في جلسات الحوار السياسي في الفترة الحالية، والتركيز على إجراء انتخابات في ديسمبر 2021 بإشراف عربي وإفريقي ودولي، مع تسريع المفاوضات الاقتصادية وآلية توزيع إيرادات النفط مع ضمان إعادة فتح تصدير النفط.

ويجري وفد من مجلس النواب الليبي في المغرب مشاورات مع وفد من مجلس الدولة الاستشاري بطرابلس لبحث حل سياسي الازمة الليبية.

وجدد وزير الخارجية سامح شكري، أمس الاثنين، على موقف مصر بشأن ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا ومنع تدفق الأسلحة إليها، مع العمل على التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال لقاء شكري بالقاهرة وزير الشئون الخارجية والأوروبية المالطي إيفاريست بارتولو، مؤكدا ضرورة وقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، مع العمل نحو التوصل إلى الحل السياسي المنشود.

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