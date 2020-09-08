«الناتو» يؤجل قمة بين تركيا واليونان كانت مقررة اليوم

كشفت مصادر من وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أن حلف شمال الأطلسي «الناتو» قرر تأجيل لقاء القمة بين تركيا واليونان حتى الخميس 10 سبتمبر، وكان من المقرر أن يعقد اليوم الثلاثاء بمقر الناتو بين وفدين عسكريين من أنقرة وأثينا.وأوضح موقع «سوزجو» التركي، أن الأمين العام لحلف الناتو، جينس ستولتنبرج، اتفق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل أيام على بدء المفاوضات بين تركيا واليونان من خلال اجتماعات عسكرية تركية ويونانية، تعقد يوم 8 سبتمبر بمقر حلف الناتو لتخفيف حدة التوتر المتصاعد بين البلدين في شرق المتوسط.وقد أعلن حلف الناتو في مطلع هذا الشهر عن بدء مبادرة بين تركيا واليونان، تهدف لعودة البلدين إلى مائدة المفاوضات وحل الخلافات والتوتر بين البلدين عن طريق الحوار.يذكر أن العلاقات بين تركيا واليونان بدأت في التوتر، منذ إعلان تركيا تنقيب سفن المسح الزلزالي في شرق المتوسط منتهكة بذلك الحدود الإقليمية اليونانية والقبرصية في شرق المتوسط.