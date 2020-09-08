الأردن: ندعم كل الجهود الساعية لحل الأزمة الليبية سياسيا

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، أن عمان تدعم كل الجهود المستهدفة لحل الازمة الليبية سياسيًا، وتحقيق طموحات الشعب الليبي.وفي اتصال هاتفي بين "الصفدي" ونظيره المغربي ناصر بوريطة، ثمن الوزير الأردني، الجهود التي تقوم بها المملكة المغربية لحل الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن استضافة جلسات الحوار في مدينة بوزنيقة المغربية، يحفظ وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها.وأشار "الصفدي" إلى أن الأردن يتطلع إلى منع التدخلات الخارجية في شؤون ليبيا، كما بحث الجانبان تطورات القضية الفلسطينية، وحل الدولتين.