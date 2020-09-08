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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن: ندعم كل الجهود الساعية لحل الأزمة الليبية سياسيا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:51 م
أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
إسراء شوقي
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أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، أن عمان تدعم كل الجهود المستهدفة لحل الازمة الليبية سياسيًا، وتحقيق طموحات الشعب الليبي.

وفي اتصال هاتفي بين "الصفدي" ونظيره المغربي ناصر بوريطة، ثمن الوزير الأردني، الجهود التي تقوم بها المملكة المغربية لحل الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن استضافة جلسات الحوار في مدينة بوزنيقة المغربية، يحفظ وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها.

وأشار "الصفدي" إلى أن الأردن يتطلع إلى منع التدخلات الخارجية في شؤون ليبيا، كما بحث الجانبان تطورات القضية الفلسطينية، وحل الدولتين.

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