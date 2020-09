3 أفلام أجنبية جديدة في دور العرض المصرية غدًا

تبدأ دور العرض المصرية في استقبال عدد من الأفلام الأجنبية الجديدة، ضمن التغييرات الأسبوعية التي تحدث في خريطة السينما المصرية.والبداية مع انطلاق فيلم "The New Mutants" بحفلات الساعة العاشرة صباحًا، حيث يتناول الفيلم قصة المتحولين الخمسة الجدد، حيث يشكلون الدفعة الأولى المتخرجة من مدرسة "تشارلز زافييه" الشهير بالبروفيسور إكس، والذين يكتشفون قدراتهم الخاصة خلال احتجازهم في بناية سرية رغم إرادتهم.الفيلم الجديد من بطولة مايسي ويليامز، وأليس براغا، وأنيا تايلور جوي، وتشارلي هيتون، وهابي أندرسن، والفيلم من تأليف وإخراج جوش بون.ويعرض أيضًا الفيلم الألماني "No Way Back"، الذي يشارك في بطولته وتان ويلك موهرينج، ونورا هويتز، وياسمينة الزهيري، وكريستيان بول، وهو من إخراج وتأليف كريستيان الفارت.ويبدأ الفيلم الجديد حين يصبح "أب وزوج محبوب" مهددًا بفقدان حياته وثروته وعائلته، وذلك حينما يجد نفسه في مواجهة مع شخص مجهول يهدد كل شيء، فهل سيستطيع اﻷب كشف هوية هذا الشخص المجهول.كما يتواجد بدور العرض أيضًا فيلم "Weathering with You"، من بطولة كتارو دياجو، وأليسون بري، وشون أوجوري، ويوكي كاجي، وريز أحمد وهو من تأليف وإخراج ماكوتو شينكاي.والفيلم الصيني الجديد يحكي عن قصة فتى هارب من حياته كطالب في المدرسة الثانوية، وحينما يصل إلى العاصمة اليابانية طوكيو، يتقابل مع فتاة غامضة بإمكانها التحكم والتلاعب بالطقس.