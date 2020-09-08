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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح: انتظام العملية الانتخابية دون أي معوقات

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:19 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول المستشارين إلى لجان الانتخابات، في اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 التي تجرى بالمحافظة من اليوم ولمدة يومين في 138 مركزا انتخابيا و142 لجنة فرعية بإجمالي عدد الناخبين 299.581 ألف ناخب على مستوى المحافظة.

وأطمئن محافظ مطروح على انتظام سير العملية الانتخابية باللجان دون حدوث أي معوقات، وبدأ توافد الناخبين على اللجان الانتخابية مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتأكد من توافر كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين وتعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت ووضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ مطروح لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة، وكافة الجهات التنفيذية المعنية وممثلين من القوات المسلحة والشرطة، وكافة الأجهزة الأمنية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمحافظة بدء من اليوم وعلى مدار يومين وحتى نهاية العملية الانتخابية، لافتا أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ستعمل على مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات بالوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة الثمانية وكافة المديريات التي ستعمل على مدار اليوم وأنه سيتابع على مدار اليوم سير العملية الانتخابية وإزالة أي معوقات.

وأكد أنه تم دفع كافة الإمكانيات والتجهيزات لتوفير كافة الأجواء الانتخابية المناسبة للناخبين لأداء أصواتهم في سهولة ويسر، مشيرا إلى أنه تم أنشاء مظلات لحماية الناخبين من حرارة الشمس، كما سيتم توزيع الكمامات بالمجان أمام اللجان حرصا على سلامة المواطنين.

ودعا محافظ مطروح المواطنين بالمحافظة بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ لاستكمال مسيرة البناء والتنمية للوطن مع التأكيد على أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يقف على الحياد وعلى مسافة واحدة من جميع المرشحين دون أي تمييز.
اللواء خالد شعيب
محافظ مطروح: انتظام العملية الانتخابية دون أي معوقات
اللواء خالد شعيب
محافظ مطروح: انتظام العملية الانتخابية دون أي معوقات

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