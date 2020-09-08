حرائق كاليفورنيا تلتهم أكثر من مليونى فدان

التهمت حرائق غابات كاليفورنيا أكثر من مليوني فدان حتى الآن هذا العام، حيث يكافح نحو 14 ألف رجل إطفاء الحرائق، حسبما ذكرت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا.وتشهد كاليفورنيا حاليا أحد أسوأ مواسم حرائق الغابات على الإطلاق، ودمرت الحرائق أكثر من 3300 مبنى، ولقي ثمانية أشخاص حتفهم.وشهدت الشهر الماضي حرائق غير مسبوقة في أنحاء الولاية، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع درجات الحرارة وتقادم البنية التحتية للكهرباء.وحث حاكم الولاية، جافين نيوسوم، سكان الولاية على الحد من استخدام الطاقة لتجنب انقطاع الكهرباء.