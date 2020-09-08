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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أطعمة طبيعية تحمى الشعر من التساقط

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:19 ص
تساقط الشعر
تساقط الشعر
وكالات
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الشعر هو جزء من الجسم يعزز الجمال، ويعتبر تساقط الشعر مشكلة كبيرة يواجهها الكثير من الناس، هذا بسبب نمط الحياة الذي نتبعه، حيث يؤدي التلوث والغبار والنظام الغذائي غير السليم واستخدام المنتجات الكيميائية وما إلى ذلك إلى تساقط الشعر الجاف.

وتعتبر العناصر الغذائية مثل فيتامين أ، ج، د، هـ، البروتين، الزنك، الحديد وغيرها صحية للشعر، هذه العناصر الغذائية تجعل الشعر قويًا ولامعًا، ويعزز نمو الكثير من الناس استخدام مكونات مثل البيض واللبن والصبار وغيرها على فروة الرأس وخصلات الشعر.

البيض: البيض هو مصدر غني بالبروتين مفيد لنمو الشعر، يتكون الشعر في الغالب من البروتين، ويمنع استهلاك البروتين تساقط الشعر ويعزز حجمه ونموه.

السبانخ: الخضار الورقية الخضراء مفيد ويحتوي على عناصر غذائية مثل الحديد وفيتامين أ وج، يساعد الحديد خلايا الدم الحمراء على حمل الأكسجين الذي يساعد في نمو وإصلاح الخصلات.

الأسماك الدهنية: تناول الأسماك الدهنية يساعد على تعزيز نمو الشعر، كما أنه غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تمنع تساقط الشعر وتزيد من كثافة الشعر.

الأفوكادو: الأفوكادو مفيد لتقليل تساقط الشعر، فهو مصدر غني بفيتامين E وهو صحي للشعر ويمنع تساقط الشعر، كما أنه يحمي فروة الرأس من التلف والإجهاد التأكسدي.

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