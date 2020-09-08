سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-9-2020 بالبنوك المصرية



سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-9-2020 فى البنوك المصرية

وخلال تعاملات اليوم، انخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في بنكي الأهلي المصري، ومصر ليسجل 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.



فيما هبط سعر الدولار قرشًا واحدًا في بنكي العربي الأفريقي، والإسكندرية إلى 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.



وانخفض سعر الدولار قرشًا واحدًا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.



بينما هبط سعر الدولار قرشين في بنكي القاهرة، والتعمير والإسكان، إلى 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.



كما تراجع سعر الدولار قرشًا واحدًا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.



وفي البنك التجاري الدولي انخفض سعر الدولار قرشين ليصل إلى 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.



بينما سجل أعلى سعر للعملة الأمريكية أمام الجنيه بنهاية التعاملات لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع.



وفي 11 بنكًا آخر تداول الدولار أمام الجنيه بنفس السعر عند 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.



والبنوك هي: البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد، بنك عوده، البنك العقاري المصري العربي، بنك الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، بنك التعمير والإسكان، بنك الإسكندرية، بنك HSBC، بنك QNB الأهلي.

يقدم موقع " الدستور " لقرائه سعر الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء 8-9-2020، بالتزامن مع تعاملات نهاية الأسبوع، في عدد من البنوك المحلية والأجنبية.وشهدت العملة الأمريكية انخفاضًا أمام الجنيه بالبنوك المصرية، بنحو قرشين، ليسجل الدولار 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع بحسب بيانات البنك المركزي.ويستمر الجنيه المصري على المستوى المحلي في طريقه للثبات أمام الدولار الأمريكي، ويهتم الكثير من المواطنين بأسعار العملات العالمية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يتحكم في معظم أسعار السلع الأساسية، ويأتي ذلك في الوقت الذي يتباين فيه سعر العملة الخضراء في الأسواق المحلية والعالمية.وتراجع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه ما يقرب من 7.24 قرش منذ بداية سبتمبر الجاري، بحسب البنك المركزي.