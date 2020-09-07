اليونان: الحوار مع تركيا تحت التهديد أمر غير وارد

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، الاثنين، إن الحوار مع تركيا تحت التهديد أو الابتزاز أمر غير وارد بالنسبة لأثينا.وأكد وزير الخارجية اليوناني في تصريحات اليوم، أن تركيا تنتهك مبادئ الاتحاد الأوروبي وتلك الاستفزازات تتطلب رد فعل مشترك ضدها.وشدد وزير الخارجية اليوناني على أن إجراء تركيا تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في منطقة شرق المتوسط انتهاك لسيادة بلاده.والتقى دندياس في وقت سابق وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، الذي يزور أثينا حاليًا، بعد زيارته لمصر لبحث التطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط والوضع في ليبيا، وتحديات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.