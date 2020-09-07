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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية وروسيا تبحثان الإنتاج المشترك للقاح كورونا والنفط

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:50 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات هاتفية الإثنين مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تمحورت حول إنتاج مشترك للقاح روسي لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" فضلًا عن النفط.

وجاء في بيان صادر عن الكرملين أن المحادثة الهاتفية التي أتت بمبادرة سعودية، ركزت "على الجهود المشتركة الهادفة إلى مواجهة تداعيات فيروس كورونا السلبية"، وشدد البيان على وجود "اهتمام خاص أولي باحتمال إنتاج مشترك للقاح تطوره روسيا"، مضيفًا أن الرئيس بوتين والملك سلمان أعربا كذلك عن "ارتياحهما" لتطبيق الاتفاقات بين أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ما سمح باستقرار أسواق الطاقة العالمية".

وأعلنت روسيا مطلع أغسطس عن أنها طورت أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وقد تقدمت 20 دولة أجنبية بطلبيات مسبقة تزيد على مليار جرعة، بحسب ما قال الصندوق السيادي الروسي المعني بتمويله، وذكر الصندوق خصوصًا المملكة العربية السعودية التي تترأس هذه السنة مجموعة العشرين، من بين الدول التي عبرت عن "اهتمامها" بهذا اللقاح.

واتفق البلدان وهما من أكبر الدول المنتجة للنفط على "مواصلة التعاون الوثيق" في هذا المجال، بحسب ما أكد الكرملين.

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