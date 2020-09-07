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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أسباب إلغاء حكم حبس حسام حبيب

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:00 م
حسام حبيب
حسام حبيب
عادل عبد العال
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أودعت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، أسباب حكمها فى نزاع الفنان حسام حبيب والمنتج ياسر خليل، بعد أن قضت المحكمة بإلغاء حكم حبس الفنان حسام حبيب سنة، وتغريم كلا الطرفين مبلغ 200 جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

قالت المحكمة فى حيثياتها، إن كلًا من المتهمين تعدى على بعضهم البعض وأحدث كل منهما إصابة الآخر بالإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى، والتى أعجزت كلًا منهما عن أشغاله الشخصية مدة لا تجاوز 20 يومًا، وكان ذلك باستخدام سلاح أبيض "عصا" بحوزة المنتج ياسر خليل.

وأشارت المحكمة فى حيثياتها، إلى أن محكمة أول درجة قضت بحبس الفنان حسام حبيب سنة وكفالة ألف جنيه، وغرامة ألف جنيه كتعويض مؤقت، إلا أن الحكم لم يرضاه حسام حبيب، ولم ترضاه النيابة العامة فطعنا عليه أمام محكمة مستأنف القاهرة الجديدة.

كما أضافت المحكمة، إلى أنها طالعت أوراق القضية عن بصر وبصيرة، وأحاطت بظروفها، وكان الثابت لها أن المتهم ياسر خليل قد ثبت فى حقه ثبوتًا كافيًا لإدانته، وذلك هديًا لما سطرته أوراق القضية ومستنداتها.

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بجميع الأراء بالنسبة لاستئناف النيابة العامة قبول وإلغاء وقضاء مجددًا بتغريم المتهم ياسر خليل 200 جنيه، وبالنسبة لاستئناف المتهم حسام حبيب قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلًا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بتغريم المتهم 200 جنيه، والتأييد فيما عدا ذلك بخصوص الدعوى المدنية، وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية.

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