الاتحاد الأوروبي: نعتزم التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا سريعًا

قالت المفوضية الأوروبية إنها عازمة على التوصل بسرعة إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن علاقة اقتصادية وتجارية مستقبلية، لكنها أكدت أنه يتعين عليها ضمان المنافسة العادلة.وأضافت: "نحن نركز بشكل كامل على تحقيق أقصى استفادة من جولة المفاوضات هذا الأسبوع، ونشارك رئيس الوزراء جونسون رغبة رئيس الوزراء في التوصل إلى اتفاق بسرعة".وقال متحدث باسم المفوضية في إفادة صحفية دورية: "سنفعل كل ما في وسعنا للتوصل إلى اتفاق"، وفقا لوكالة "رويترز".وقالت إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة "سيخلق حتمًا حواجز أمام التجارة والتبادلات عبر الحدود غير موجودة اليوم"، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد اتفاقية علاقة مستقبلية لضمان المنافسة العادلة.