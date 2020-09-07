ضبط 4081 سائقًا لعدم ارتداء الكمامات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات الاحترازية وسلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة.وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 4081 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.جاء ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن لحماية المواطنين والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.