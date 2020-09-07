«التأديبية» توقف مدير التنسيق بـ«تعليم القاهرة» 3 أشهر للتزوير

كشفت حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، تفاصيل جديدة في القضية 488 لسنة 61 قضائية، بشأن إيقاف مدير التنسيق ومتابعة تقويم الأداء بمديرية تعليم القاهرة، لمدة 3 أشهر، بتهمة تزوير شهادة دكتوراه منسوب صدورها لكلية التربية جامعة عين شمس، واستعمالها وتقديمها لجهة عمله، للاعتداد بما أثبت بها على خلاف الحقيقة.وقالت المحكمة، إن النيابة الإدارية أقامت الدعوى بإيداع ملف التحقيقات وتقرير اتهام ضد "ع.م.ع"، مدير التنسيق ومتابعة تقويم الأداء بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة سابقًا، وبإدارة النزهة التعليمية بالقاهرة حاليًا، بدرجة كبير إخصائيين وذلك لأنه خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى 2017، اشترك مع مجهول بطريق الاتفاق فى اصطناع الشهادة المؤقتة المنسوب صدورها زورًا لكلية التربية والتى تضمنت حصوله على درجة الدكتوراة من كلية التربية جامعة عين شمس قسم مناهج وطرق التدريس، على خلاف الحقيقة واصطناع ما يفيد توثيقها بمكتب توثيق وزارة الخارجية، واستعمل الشهادة فيما زورت من أجله وذلك بأن قدمها لجهة عمله للاعتداد وبما أثبت بها على خلاف الحقيقة.وكانت وقائع القضية قد بدأت بالاعتراض المقدم من صحفي على نتيجة التصرف فى القضية رقم 30 لسنة 2017 والتى يبلغ فيه عن قيام المحال، باصطناع شهادة منسوب صدورها لكلية التربية بجامعة عين شمس والمتضمنة حصوله على درجة الدكتوراه– قسم مناهج وطرق التربية– على خلاف الحقيقة.وبالاستعلام من كلية التربية جامعة عين شمس عن صحة شهادة الدكتوراه ورد كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة عين شمس والمرفق به كتاب كلية التربية جامعة عين شمس، والمتضمن أنه لم يستدل بالسجلات على اسم المذكور والتخصص والموضوعات، وأن التوقيعات والبيانات الثابتة على الشهادة غير صحيحة فإن تلك المخالفات ثابتة فى حق المحال ثبوتًا يقينيًا على نحو ما استقر فى يقين وعقيدة المحكمة على سبيل الجزم والقطع وبما ورد بتقرير مصلحة الطب الشرعي - الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بالقاهرة- من أنه بفحص الشهادة والصادرة باسم المحال والمنسوبة إلى كلية التربية جامعة عين شمس تبين أنها مزورة، بما عليها من عبارات وبصمات أختام شعار جمهورية منسوبة الى كلية التربية وإدارة الجامعة وكذلك بصمات الأختام الثابتة على ظهر الشهادات المنسوبة الى مكتب تصديقات الخارجية، وتبين أنها تجمعات نقطية ملونة قد نسخت من بصمات اختام صحيحة بواسطة نظام كمبيوتر بمخرج طابعة تعمل بتقنية نفث الحبر، والتوقيعات الثابتة بالشهادة المؤقتة لم تحرر من أصحابها المنسوبة إليها.كما ان التصديق بظهر الشهادة لم يحرر بالتوقيع من المنسوب إليه فضلًا عن أن المحال هو المحرر بخط يده البيانات الثابتة بإقرار قيام بالعمل المؤرخ 26-9-2017 وتوقيعه عليه – والمثبت به أن مؤهله الدراسى هو بكالوريوس تربية فنية ودكتوراه مناهج وطرق تدريس، وهو ما تأيد بما جاء بكتاب مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية لجامعة عين شمس، من أن المحال لم يستدل على اسمه أو تخصصه او موضوع شهادته بكلية التربية جامعة عين شمس.كما أن التوقيعات الواردة بالشهادة غير صحيحة وجميع البيانات كذلك– وهو ذات ما جاء بكتاب عميد كلية التربية- الدراسات العليا– بجامعة عين شمس– بجانب الطلب المقدم من المحال بشأن استخراج صحيفة أحوال والبيانات من صحيفة أحواله المؤرخة 15-10-2017، أن مؤهلاته الدراسية بكالوريوس تربية فنية عام 1993 ودكتوراه فى العلوم والتربية فى مناهج وطرق التدريس عام 2014، وكذلك ما تبين من الأوراق المرفقة والشهادات الحاصل عليها المحال والتى يسبق اسمه لقب دكتور والمرفقة بالأوراق.وانتهت المحكمة التأديبية إلى أن ما نسب للمتهم يعد خروجًا منه على مقتضى الواجب الوظيفي وعلى العرف العام، ولم يراع قواعد الوظيفة العامة والدقة والأمانة والحرص وعدم مراعاة قواعد السلوك الوظيفي مما يشكل في حقه ذنبًا إداريًا يستلزم إنزال العقاب التأديبي به، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بمجازاة المحال "ع.م.ع" بالوقف عن العمل لمدة 3 أشهر.