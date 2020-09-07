رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان: انسحاب السفن التركية شرطنا الأساسي لبدء الحوار

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:35 م
السفن التركية
السفن التركية
أبوزيد على
طباعة
أجرى كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الإثنين، أكد خلالها أنه لا يمكن إجراء محادثات ما لم تسحب تركيا سفنها الحربية، وفقًا لما أفادته وسائل إعلام يونانية.

فيما ذكرت أنه من المقرر أن يزور شارل ميشيل، أثينا في 15 سبتمبر الجاري، قبل اجتماع حاسم للاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات على تركيا.

يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان قد أجرى مباحثات مع ميشيل، في وقت سابق، لمناقشة آخر التطورات في شرق المتوسط، حسب ما ذكرته صحيفة جريك سيتي تايمز.

وخلال الاتصال الهاتفي، أعرب أردوغان، أنه يجب على الاتحاد الأوروبي الوفاء بالتزاماته بإنصاف، لمنع خطوات اليونان وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تصعد التوتر في شرق البحر المتوسط ​​وبحر إيجة، على حد قوله.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.. الموعد ورابط الحصول عليها

تعرف على موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020

سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

الصور

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.. الموعد ورابط الحصول عليها

«الصحة»: 11 وفاة و178 إصابة جديدة بكورونا

وزير التعليم يكشف أهم موضوعات مؤتمر «العام الدراسي الجديد»

اعرف.. موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020

إنفوجراف

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

أيام زمان

لو من مواليد الثمانينيات.. أسرار مسلسلات وبرامج الأطفال المفضلة لك

فقد سمعه وحبه ومات وحيدا.. هل عاقب القدر زكي رستم على أدوار الشر؟

«علمني الطبخ وشجع ليفربول».. اعترافات نهال كمال عن «الأبنودي»

«الرقص موهبة من عند ربنا».. اعترافات سامية جمال

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

نقيب الفلاحين يكشف: مرض خطير يهدد زراعة الموز على مستوى العالم

مواعيد قلعة قايتباي وأسعار التذاكر

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.. الموعد ورابط الحصول عليها

تعرف على موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
السودان.. وكوارث أخرى
الدكتور إبراهيم نجم
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
عمرو خالد
اسم الله «الجليل».. يتجلى عليك فلا يحوجك للئيم
المزيد

الثقافة

مؤسسة شمس تصدر «وسطية الإسلام فى حياتنا الفكرية»

غدًا.. «الأعلى للثقافة» يناقش إنشاء منصة رقمية للكتاب المصري»

«يوم أملك فيه نفسي».. كيف وصف العقاد أجمل أيامه؟

جاليرى بهلر يدشن معرض اسكتشات نادرة لكبار الفنانين