اليونان: انسحاب السفن التركية شرطنا الأساسي لبدء الحوار

أجرى كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الإثنين، أكد خلالها أنه لا يمكن إجراء محادثات ما لم تسحب تركيا سفنها الحربية، وفقًا لما أفادته وسائل إعلام يونانية.فيما ذكرت أنه من المقرر أن يزور شارل ميشيل، أثينا في 15 سبتمبر الجاري، قبل اجتماع حاسم للاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات على تركيا.يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان قد أجرى مباحثات مع ميشيل، في وقت سابق، لمناقشة آخر التطورات في شرق المتوسط، حسب ما ذكرته صحيفة جريك سيتي تايمز.وخلال الاتصال الهاتفي، أعرب أردوغان، أنه يجب على الاتحاد الأوروبي الوفاء بالتزاماته بإنصاف، لمنع خطوات اليونان وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تصعد التوتر في شرق البحر المتوسط ​​وبحر إيجة، على حد قوله.